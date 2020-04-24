Громрада МЗС пропонує створити "консультативну раду" по Донбасу за іншими правилами

Громадська рада при Міністерстві закордонних справ запропонувала альтернативний сценарій створення "консультативної ради" щодо Донбасу, який би дозволив уникнути прихованого визнання так званих "Л/ДНР".

Про це йдеться у рішенні Громадської ради, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Документ, схвалений членами ради 23 квітня, попереджає, що створення органу за схемою, яку попередньо погодив керівник ОПУ Андрій Єрмак, несе ризики для України і є "спробою Росії нав’язати власну логіку та сценарій реалізації Мінських домовленостей".

"Ця логіка полягає у фактичній "придністровізації" конфлікту через визнання Україною маріонеткових адміністрацій окупованих Росією територій Донбасу стороною конфлікту, початок прямих переговорів між Києвом та маріонетковими адміністраціями, закріплення за Росією статусу посередника. Це своєю чергою веде до уникнення Росією покарання за скоєння міжнародно визнаної агресії проти України та інших воєнних злочинів в Україні", - вважають представники Громадської ради.

Втім, експерти вважають, що Україна має можливість створити "Консультативну раду", уникнувши цих ризиків, якщо призначить її членів без формального погодження із окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську.

"Україна має безумовне право самостійно створювати будь-які органи, організації та структури, котрі мають за мету забезпечення прав громадян України, які проживають чи проживали на окупованій території. В тому числі Україна може самостійно створити Консультативну раду, до якої можуть увійти представники України, представники окупованих територій (відібрані Україною, у тому числі із числа тимчасово переміщених осіб), а також представники Франції та ФРН", - йдеться у пропозиціях Громадської ради.

Громадська рада при МЗС у своєму рішенні закликала президента України, Верховну раду, уряд та МЗС розглянути можливість створення Консультативної ради у такому форматі та "наполягати на включенні Консультативної ради, створеної за вказаним алгоритмом, до роботи Тристоронньої контактної групи".

Дане рішення (його повний текст можна прочитати за цим лінком) було підтримане без заперечень. "Жодного голосу проти не було. Але оскільки не всі члени проголосували, то можна говорити, що переважна більшість була за" - уточнив у коментарі ЄвроПравді голова ради Геннадій Максак.

Громадська рада при МЗС є консультативно-дорадчим органом при міністерстві та об’єднує 14 експертів з питань зовнішньої політики; її чинний склад затверджений наказом МЗС України №223 від 21 травня 2019 року.