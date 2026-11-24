Якби на парламентських виборах у Польщі партії виступили у складі двох блоків – лівоцентристського на чолі з "Громадянською коаліцією" та правого, до якого увійшли б "Право і справедливість" і "Конфедерації", – переміг би список під керівництвом Дональда Туска.

Про це свідчать результати опитування Інституту досліджень Pollster, проведеного на замовлення Super Express, передає "Європейська правда".

Соціологи досліджували сценарій, за яким на вибори вийшли б два блоки – лівоцентристський, що об’єднує "Громадянську коаліцію", Селянську партію, "Польщу 2050" та "Нову лівицю", та правий, у списку якого знайшли б місце кандидати від "Права і справедливості", "Розвитку Плюс", "Конфедерації" та "Конфедерації польської корони" Гжегожа Брауна.

У такому варіанті блок із партією Ярослава Качинського "ПіС" отримав би 46% голосів опитаних, а блок на чолі з Дональдом Туском – 54% голосів.

Опитування Інституту досліджень Pollster було проведено 18 та 19 листопада серед 1018 дорослих поляків.

Раніше стало відомо, що оточення президента Польщі Кароля Навроцького веде переговори з людьми скандального політика Гжегожа Брауна щодо створення спільного виборчого списку правих сил до Сенату.

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