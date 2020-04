У Британії знову зростає кількість нових випадків коронавірусу

Кількість померлих від коронавірусної хвороби у лікарнях Великої Британії досягла 19 506.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту Британії.

Число померлих від коронавірусу у Британії в лікарнях за останню добу склало 684 осіб. Вчора померлих було 616, а позавчора – 759.

As of 9am 24 April, 612,031 tests have concluded, with 28,532 tests on 23 April.



444,222 people have been tested of which 143,464 tested positive.



As of 5pm on 23 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 19,506 have sadly died. pic.twitter.com/ixQBaugnGh