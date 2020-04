В Британии снова растет количество новых случаев коронавируса

Количество умерших от коронавирусной болезни в больницах Великобритании достигло 19 506 человек.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

Число умерших от коронавируса в Британии в больницах за последние сутки составило 684 человек. Вчера умерших было 616, а позавчера - 759.

As of 9am 24 April, 612,031 tests have concluded, with 28,532 tests on 23 April.



444,222 people have been tested of which 143,464 tested positive.



As of 5pm on 23 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 19,506 have sadly died. pic.twitter.com/ixQBaugnGh