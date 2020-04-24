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В Італії кількість активних випадків коронавірусу знижується чотири дні поспіль

П'ятниця, 24 квітня 2020, 19:19

В Італії продовжує знижуватися кількість активних випадків коронавірусу, попри певне зростання нових заражень протягом останньої доби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Управління цивільного захисту Італії.

В Італії з початку епідемії щонайменше 192994 людини (цифра включає і померлих і виписаних з лікарень) заразилися коронавірусом (на 3021 більше, ніж вчора, вчора зростання було більш стриманим – 2646 нових випадків).

З них 25 969 померли  - на 420 більше, ніж вчора, вчора повідомлялося про 464 померлих.

Кількість тих, хто видужав, зросла до 60 498 осіб – це на 2922 більше, ніж вчора.

Кількість активних випадків коронавірусу в Італії наразі складає 106 527, вчора таких було  106 848. Варто зазначити, що цей показник повільно зменшується вже протягом чотирьох днів поспіль.

Як повідомлялося, згідно з дослідженням, перші випадки коронавірусної хвороби COVID - 19 в Італії датуються січнем, у Ломбардії вірус поширювався ще до проведення перших тестів.

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Коронавірус Епідемія у цифрах Італія
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