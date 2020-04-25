Польські громадяни, що працюють у Німеччині, протестують проти карантину після перетину кордону

Сотні польських громадян, що працюють у Німеччині, протестують проти обов’язкового карантину після перетину кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сотні польських громадян, які щоденно їздили на роботу у Німеччині, у п'ятницю влаштували протест на польсько-німецькому кордоні проти обов’язкового карантину для усіх, хто перетинає кордон.

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Зараз усі, хто в’їжджає на територію Польщі, зобов’язані 14 днів перебувати на самоізоляції у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Протестувальники вимагають зробити виняток для тих, хто постійно перетинає кордон для поїздок на роботу.

Протест влаштували на пішохідному мості, що сполучає Згожелець та німецьке місто Ґорліц. З польського боку зібралося близько 300 людей, ще близько 100 – з німецького.

Люди тримали банер з написом "Відпустіть нас на роботу та відпустіть нас додому". Деякі протестувальники співали гімн Польщі, потім гімн ЄС.

Як розповіла представниця мерії Згожелеця, близько 10,5 тисяч із 20 тисяч поляків, які працюють у німецькій Саксонії, щодня перетинали кордон для поїздок на роботу у Німеччину, а увечері поверталися додому у Польщу. Тільки у Ґорліці працюють близько 3 тисяч громадян Польщі.

"Важливо розуміти, що робочі місця не будуть безкінечно чекати на повернення польських працівників. Чи зможуть потім ці люди розраховувати на підтримку від держави?" - йдеться у відкритому листі місцевих органів влади Польщі до прем’єра Матеуша Моравецького.

Раніше прем’єр зазначав, що кордони залишатимуться закритими щонайменш до 3 травня.

Речник уряду у коментарі радіо Zet у суботу зазначив, що у владі розуміють труднощі громадян і це питання обговорюватиметься на наступному тижні.

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