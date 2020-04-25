Польские граждане, работающие в Германии, протестуют против карантина после пересечения границы

Сотни польских граждан, работающих в Германии, протестуют против обязательного карантина после пересечения границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сотни польских граждан, которые ежедневно ездили на работу в Германию, в пятницу устроили протест на польско-немецкой границе против обязательного карантина для всех, кто пересекает границу.

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Сейчас все, кто въезжает на территорию Польши, обязаны 14 дней находиться на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Протестующие требуют сделать исключение для тех, кто постоянно пересекает границу для поездок на работу.

Протест устроили на пешеходном мосту, который соединяет Згожелец и немецкий город Ґорлиц. С польской стороны собралось около 300 человек, еще около 100 – с немецкой.

Люди держали баннер с надписью "Отпустите нас на работу и отпустите нас домой". Некоторые протестующие пели гимн Польши, затем гимн ЕС.

Как рассказала представитель мэрии Згожелеца, около 10,5 тысяч из 20 тысяч поляков, работающих в немецкой Саксонии, ежедневно пересекали границу для поездок на работу в Германию, а вечером возвращались домой в Польшу. Только в Ґорлице работают около 3 тысяч граждан Польши.

"Важно понимать, что рабочие места не будут бесконечно ждать возвращения польских работников. Смогут ли потом эти люди рассчитывать на поддержку от государства?" - говорится в открытом письме местных органов власти Польши к премьеру Матеушу Моравецкому.

Ранее премьер отмечал, что границы будут оставаться закрытыми как минимум до 3 мая.

Спикер правительства в комментарии радио Zet в субботу отметил, что во власти понимают трудности граждан и этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.

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