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Епідемія у Британії: кількість загиблих перевищила 20 тисяч

Субота, 25 квітня 2020, 17:45

У Британії за добу від коронавірусу померли більше 800 людей, загальна кількість загиблих перевищила 20 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту Британії.

За останні 24 години у лікарнях Британії від коронавірусу померли 813 людей. Це суттєво більше, ніж у попередні два дні, коли повідомляли про  684 та 616 загиблих відповідно. До цього останній раз добова кількість померлих перевищувала позначку "800" у вівторок, 21 квітня – 823 загиблих.

Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу у Британії перевищила 20 тисяч – 20 319 померлих.

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Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Британії досягла 148 377. За останню добу ця цифра зросла на 4913 – що на понад 470 випадків менше, ніж напередодні.

Станом на 25 квітня, тест на коронавірус здали майже 518 тисяч британців, за останню добу зробили понад 28 тисяч тестів.

Нагадаємо, у середу, 22 квітня, міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок підтвердив, що країна досягла піку епідемії коронавірусу.

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