Епідемія у Британії: кількість загиблих перевищила 20 тисяч

У Британії за добу від коронавірусу померли більше 800 людей, загальна кількість загиблих перевищила 20 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту Британії.

За останні 24 години у лікарнях Британії від коронавірусу померли 813 людей. Це суттєво більше, ніж у попередні два дні, коли повідомляли про 684 та 616 загиблих відповідно. До цього останній раз добова кількість померлих перевищувала позначку "800" у вівторок, 21 квітня – 823 загиблих.

As of 9am 25 April, 640,792 tests have concluded, with 28,760 tests on 24 April.



517,836 people have been tested of which 148,377 tested positive.



As of 5pm on 24 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 20,319 have sadly died. pic.twitter.com/5HLhOFWdlu