Эпидемия в Британии: число погибших превысило 20 тысяч

В Британии за последние сутки от коронавируса умерли более 800 человек, общее количество погибших превысило 20 тысяч.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

За последние 24 часа в больницах Великобритании от коронавируса умерли 813 человек. Это существенно больше, чем в предыдущие два дня, когда сообщали о 684 и 616 погибших соответственно. До этого последний раз суточное количество умерших превышало отметку "800" во вторник, 21 апреля – 823 погибших.

As of 9am 25 April, 640,792 tests have concluded, with 28,760 tests on 24 April.



517,836 people have been tested of which 148,377 tested positive.



As of 5pm on 24 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 20,319 have sadly died. pic.twitter.com/5HLhOFWdlu