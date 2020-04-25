Эпидемия в Британии: число погибших превысило 20 тысяч

В Британии за последние сутки от коронавируса умерли более 800 человек, общее количество погибших превысило 20 тысяч.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

За последние 24 часа в больницах Великобритании от коронавируса умерли 813 человек. Это существенно больше, чем в предыдущие два дня, когда сообщали о 684 и 616 погибших соответственно. До этого последний раз суточное количество умерших превышало отметку "800" во вторник, 21 апреля – 823 погибших.

As of 9am 25 April, 640,792 tests have concluded, with 28,760 tests on 24 April.



517,836 people have been tested of which 148,377 tested positive.



As of 5pm on 24 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 20,319 have sadly died. pic.twitter.com/5HLhOFWdlu — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 25, 2020

Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

Общее количество погибших от коронавируса в Великобритании превысило 20 тысяч – 20 319 умерших.

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Число подтвержденных случаев коронавируса в Британии достигло 148 377. За последние сутки эта цифра выросла на 4913 – что более чем на 470 меньше, чем количество новых случаев накануне.

По состоянию на 25 апреля, тест на коронавирус сдали почти 518 тысяч британцев, за последние сутки сделали более 28 тысяч тестов.

Напомним, в среду, 22 апреля, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.