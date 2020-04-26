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Близько тисячі людей у Берліні вийшли на протест проти карантину

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Близько тисячі людей у Берліні вийшли на протест проти карантину

Неділя, 26 квітня 2020, 10:18

У Берліні в суботу близько тисячі людей протестували проти обмежень, введених через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild

Незважаючи на заборону демонстрацій через коронавірус, понад тисяча людей зібралися протестувати проти нинішніх обмежень. Багато з демонстрантів стояли перед  бар'єрами, які поліція встановила навколо Площі Рози Люксембург, щоб запобігти великому скупченню людей.

 

Поліцейські постійно зверталися до протестувальників з вимогою розійтися, оскільки вони порушують карантинні правила. 

Деякі демонстранти були затримані. Щодо понад сотні осіб було порушено справи у зв’язку з адміністративним або кримінальним правопорушенням.  Три людини взяті під варту. Згодом учасники протесту розійшлися.

У демонстрації взяли участь близько 300 людей, заявили в поліції, хоча ЗМІ пишуть про близько тисячу. П’ять правоохоронців отримали легкі поранення в результаті операції.

 

Незважаючи на заборону, демонстранти вже збиралися в останні чотири суботи. Ще один мітинг оголошено 1 травня. 

Більшість протестувальників не належали до конкретних політичних чи інших груп. Однак серед учасників були деякі відомі праві радикали та неонацисти.

Станом на ранок неділі у Німеччині, за даними інституту Роберта Коха, коронавірусом інфіковані понад 154 тисячі людей, понад 5 600 осіб померли. 

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Коронавірус Карантин Німеччина
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