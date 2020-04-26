Італія відновить роботу підприємств 4 травня, школи закриті до вересня 

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив у неділю, що школи в країні відкриються лише у вересні, але багато підприємств відновлять роботу з 4 травня, коли країна вийде з вкрай жорсткого карантину, впровадженого через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

На початку наступного тижня Конте докладно розповість про те, як Італія пом’якшуватиме найдовший у світі карантин, введений через пандемію COVID-19, сказав прем’єр у інтерв’ю La Repubblica.

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За даними ЗМІ, мова йде обережний план, який передбачає поступове зняття обмежень протягом наступного місяця.

Конте заявив, що його уряд "дозволить 4 травня відновити роботу великій кількості компаній - від виробників до будівельників".

"Ми не можемо продовжувати цей (жорсткий) карантин - ми ризикуємо завдати занадто великої шкоди соціально-економічній структурі країни", - сказав Конте.

Він зазначив, що відновлення навчання у школах раніше за вересень неможливе, оскільки багато вчителів старшого віку і є великий ризик їхнього зараження.

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Багато італійців найбільше стурбовані тим, коли вони нарешті зможуть гуляти в парках і виходити на пробіжки, не будучи зупиненими і оштрафованим поліцією. Чимало італійців перетворили свої дахи в імпровізовані спортивні зали і навіть тенісні корти, щоб уникнути психологічної напруги.

"Ми поки не в змозі відновити повну свободу пересування, але ми вивчаємо ослаблення нинішнього суворого режиму. Ми подбаємо про те, щоб надати більшу свободу пересування при збереженні гарантії запобігання і стримування зараження", - сказав Конте.

За повідомленнями ЗМІ, уряд може дозволити людям вільно пересуватися по містах, але обмежить рух населення між 20 регіонами країни.

Офіційна кількість загиблих в Італії від коронавірусу становить 26 384 особи, найбільше в Європі. Але кількість випадків нових інфекцій зменшилася, і Італія вважає, що рівень зараження дозволяє безпечно відновити деякі види діяльності.