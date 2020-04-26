Іспанія планує дозволити жителям виходити на прогулянки і займатись спортом
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу оголосив про зняття деяких коронавірусних обмежень з наступної суботи, зокрема, після тижнів удома іспанцям дозволить виходити на прогулянку і займатися спортом на вулиці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
У телевізійному зверненні Санчес заявив, що іспанцям буде дозволено займатися спортом в індивідуальному порядку з 2 травня. Людям, які живуть разом, буде дозволено виходити на короткі прогулянки. Усе це буде можливо, якщо розвиток пандемії продовжить бути сприятливим.
Санчес також повідомив про більш широкий план уряду пом’якшувати карантин з різною швидкістю в різних регіонах - залежно від того, чи відповідатиме ситуація критеріям, встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
"Ми не будемо раптово відновлювати активність у всіх секторах. Деескалація повинна бути поступовою і асиметричною", - сказав він.
За словами Санчеса, план пом’якшення обмежень, над яким уряд працював із фахівцями три тижні, буде впроваджено впродовж травня, і "ми поглянемо, що буде в червні".
Він заявив, що проведе недільну віртуальну зустріч з регіональними лідерами, щоб обговорити плани, які уряд повинен затвердити у вівторок.
Крім того від сьогодні, 26 квітня, уряд пом’якшив карантин для дітей. Після 6 тижнів удома дітям у віці до 14 років дозволено виходити з дому.
За правилами, дозволяються прогулянки до трьох дітей з одним відповідальним дорослим протягом однієї години і на відстані до 1 км від будинку.
Іспанія оголосила надзвичайний стан 14 березня із суворою забороною для жителів виходити з дому.
В неділю Іспанія повідомила про найнижчий рівень смертності від коронавірусу за понад місяць - за минулу добу померли 288 людей.
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