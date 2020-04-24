Стокгольм посилить контроль за кількістю відвідувачів у ресторанах

Стокгольм посилить контроль за дотриманням ресторанами обмежень щодо кількості відвідувачів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про такий намір розповів міністр внутрішніх справ Швеції Мікаель Дамберг.

За його словами, влада Стокгольма планує збільшити кількість перевірок щодо того, чи ресторани й паби обмежують кількість відвідувачів, які можуть одночасно перебувати у закладах.

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"Для нас зараз критичний період, тому що стало більше сонця і більше вихідних… Дуже важливо, щоб ми посилили контроль, щоб паби та ресторани не ігнорували вказівки. Моя мета – не зачинити ресторани, а зробити так, щоб вони виконували інструкцію. Але якщо вони цього не зроблять – доведеться їх закрити", - зазначив міністр.

Заклади громадського харчування у Швеції продовжують працювати, але мають забезпечити, щоб у приміщенні не перебували одночасно більше 50 людей та щоб відвідувачі не знаходились на небезпечній відстані один від одного.

Нагадаємо, Швеція – єдина з європейських країн, яка так і не запровадила жорсткого карантину. Заборонили лише зібрання за участі більше 50 людей, також відвідини будинків для літніх людей. Середню школу та університети перевели на дистанційне навчання.

Лише 1 квітня країна оголосила про закриття лижних курортів та почала запроваджувати обмеження для магазинів, громадського транспорту, спортивних установ і роботодавців – але без жорсткого карантину.

17 квітня парламент Швеції надав уряду повноваження приймати швидкі рішення для боротьби з коронавірусом в разі потреби.

Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.