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Шведська влада вважає, що Стокгольм пройшов пік епідемії

Середа, 22 квітня 2020, 11:52

На думку Агентства громадського здоров’я Швеції, Стокгольм пройшов пік епідемії коронавірусу минулого тижня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local

Агентство громадського здоров’я на основі дослідження з використанням статистичних моделей дійшло до висновку, що на 15 квітня реальна кількість інфікованих вірусом у Стокгольмі та найближчих районах становила 86 тисяч – із 2 мільйонів його мешканців.

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"Згідно з цією моделлю, ми тоді [15 квітня] досягли піку, і надалі можна очікувати зменшення кількості нових випадків. Але це не означає, що епідемія спинилася", - розповів на брифінгу Андерс Валленстен, заступник головного державного епідеміолога.

У зв’язку з цим він закликав людей не послаблювати пильність і продовжувати дотримуватись соціальної дистанції.

За офіційною статистикою, у Швеції зареєстровано 15322 випадків зараження коронавірусом, із яких 6200 – у Стокгольмі та прилеглих районах. З початку епідемії, померли 1765 хворих.

Згідно з моделюванням, на 1 травня вірусом можуть бути інфіковані близько третини всього населення Стокгольма.

Нагадаємо, Швеція так і не впровадила жорстких карантинних обмежень, натомість закликаючи людей бути відповідальними. Заборонили лише зібрання за участі більше 50 людей, також відвідини будинків для літніх людей. Середню школу та університети перевели на дистанційне навчання.

Лише 1 квітня країна оголосила про закриття лижних курортів та почала запроваджувати обмеження для магазинів, громадського транспорту, спортивних установ і роботодавців – але без жорсткого карантину.

17 квітня парламент Швеції надав уряду повноваження приймати швидкі рішення для боротьби з коронавірусом в разі потреби.

Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.

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Коронавірус Карантин Швеція
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