В Стокгольме начали закрывать бары за нарушение коронавирусных правил

Власти Стокгольма выполнили обещание усилить контроль за барами и ресторанами, которые не соблюдают коронавирусные ограничения, и закрыли пять из них в выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Причина этих решений (закрытия. - Ред.) прежде всего связана со скоплением людей как внутри, так и за пределами заведений", - заявил санинспектор округа Стокгольм Пер Фоллин.

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В отличие от большей части Европы, Швеция разрешила магазинам, барам и ресторанам оставаться открытыми во время пандемии, но Агентство общественного здравоохранения приказало им принять меры для ограничения скопления людей.

Есть немало свидетельств того, что не все заведения соблюдают правила.

Закрытые кафе и рестораны могут подать заявку на возобновление работы, если устранят нарушения, которые привели к закрытию, и пройдут проверку со стороны властей.

Ранее власти Стокгольма объявили об увеличении количества проверок того, как рестораны и пабы ограничивают количество посетителей, которые могут одновременно находиться в заведениях.

Подробнее о шведском подходе читайте в статье: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений.