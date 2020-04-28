Молдова може відновити авіасполучення з 15 травня

Молдова з 15 травня може відновити регулярні комерційні рейси, оскільки надзвичайний стан швидше за все продовжувати не будуть.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку після щотижневого спільного засідання з президентом і спікером, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Кіку зазначив, що на цьому тижні уряд розгляне можливість відновити з 15 травня регулярні авіарейси.

"Зрозуміло, що це питання потрібно ще обговорювати, але ми вже говоримо про це", — підкреслив Кіку.

За словами Кіку, враховуючи нинішню ситуацію із захворюваністю, уряд не вимагатиме продовжити режим надзвичайного стану.

"Але це залежить ще від того, що відбудеться наступного тижня", — сказав Кіку.

Нагадаємо, що 17 березня Молдова повністю призупинила авіасполучення з усіма країнами через загрозу поширення коронавірусу. Під час надзвичайного стану дозволили літати лише чартерним рейсам, схваленим комісією з надзвичайних ситуацій.

З понеділка у Молдові відновили роботу магазини, окрім ринків та торгівельних центрів. Також людям дозволили прогулянки у парках з дотриманням дистанції.