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У Туреччині школи залишаться закритими до 31 травня

Середа, 29 квітня 2020, 15:31

Туреччина продовжила дистанційне навчання для мільйонів учнів початкових, середніх і старших класів до 31 травня в рамках поточних заходів з боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Про це заявив міністр освіти Зія Селчук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Huriyet.

"Відповідно до рекомендацій Ради з питань науки ми вирішили продовжити програму дистанційного навчання до 31 травня на засіданні уряду", - сказав Селчук журналістам в Анкарі 29 квітня.

23 березня, через 12 днів після того, як країна виявила перший випадок COVID-19, Туреччина запустила дистанційне навчання на основі телебачення і в цифровій формі для приблизно 18 мільйонів учнів початкових, середніх і старших класів.

"Найбезпечнішим місцем для наших дітей є будинок", - сказав Селчук, додавши, що домашнє навчання є єдиним варіантом для продовження освіти.

Дистанційне навчання транслюється по трьох каналах, що надаються державною Турецької корпорацією радіо і телебачення (TRT) та Мережею освітньої інформації EBA). Уроки ефірної школи TRT-EBA для учнів початкової, середньої і старшої школи йдуть по окремих каналах.

Селчук також повідомив, що учні будуть автоматично переходити в наступні класи відповідно до результатів першого семестру незалежно від їх середнього рівня.

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