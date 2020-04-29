Вільнюс перетвориться на "кафе просто неба" - щоб ресторани могли швидше відкритися

Вільнюс пропонує ресторанам розміщувати літні майданчики у громадських просторах міста, щоб вони могли швидше відновити роботу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Вільнюс запропонував власникам ресторанів та кафе розмістити "літні майданчики" у 18 громадських просторах міста. Це дозволить ресторанному бізнесу швидше почати працювати після карантину, зменшуючи при цьому ризик поширення вірусу – завдяки дистанції та відкритому простору.

Читайте також Литва вводить кримінальну відповідальність за порушення самоізоляції

Цього тижня у Литві почали відновлювати роботу майже всі магазини, перукарні, а також заклади харчування, які мають літні майданчики. При цьому, між столиками потрібно забезпечувати дистанцію щонайменш 2 метри.

За таких умов, ресторани, які розташовані в історичній частині міста з її вузенькими вуличками, здебільшого не могли би виставити на літній майданчик більше декількох столів. Саме цим зумовлена пропозиція мерії Вільнюса.

"Площі та вулиці до ваших послуг – прилеглі кафе можуть у цьому сезоні безкоштовно розмістити там свої столики і, таким чином, працювати під час карантинних обмежень", - зазначив мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс.

Читайте також Литва готується відновити авіасполучення в середині травня

За його словами, громадська безпека залишається для міста беззаперечним пріоритетом, але такий захід дозволить закладам швидше "відновити роботу, зберегти робочі місця та залишати Вільнюс живим".

На пропозицію мерії зголосилися вже більше 160 ресторанів. Зараз їм запропонували 18 громадських просторів міста, надалі цей список розширюватимуть.

З початку епідемії, у Литві зареєстрували 1344 підтверджених випадки коронавірусу, 44 хворих померли.