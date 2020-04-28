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Литва готується відновити авіасполучення в середині травня

Вівторок, 28 квітня 2020, 11:25

За словами прем'єр-міністра Литви Саулюса Скверняліса, країна може відновити авіасполучення 10-15 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Delfi

29 квітня уряд Литви буде обговорювати питання відновлення авіасполучення. "Важко припустити (точну дату), але ми можемо орієнтуватися на 10-15 травня", - сказав Скверняліс. 

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За його словами, напрямків буде небагато, і це не будуть польоти в країни, де є осередки масового поширення хвороби, або де немає режиму карантину.

У Литві карантин діє з 16 березня. Він був продовжений до 11 травня. Поки не відомо, чи буде продовжено карантин після 11 травня. 

Скверняліс не виключив, що карантин може бути скасований, але певні обмеження залишаться в силі. "Ми повинні усвідомити, що використовуючи певні засоби захисту ми будемо жити ще довго", - сказав Скверняліс.

Нагадаємо, Молдова з 15 травня може відновити регулярні комерційні авіарейси, оскільки надзвичайний стан, швидше за все, продовжувати не будуть.

Український авіаперевізник SkyUp запланував 20 спеціальних комерційних рейсів для повернення українців, які залишаються за кордоном.

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