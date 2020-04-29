Вильнюс превратится в "кафе под открытым небом" - чтобы рестораны могли скорее открыться

Вильнюс предлагает ресторанам размещать летние площадки в общественных пространствах города, чтобы они могли скорее возобновить работу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Вильнюс предложил владельцам ресторанов и кафе разместить "летние площадки" в 18 общественных пространствах города. Это позволит ресторанному бизнесу скорее возобновить работату после карантина, уменьшая при этом риск распространения вируса - благодаря дистанции и открытому пространству.

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На этой неделе в Литве начали восстанавливать работу почти все магазины, парикмахерские, а также заведения общественного питания, у которых есть летние площадки. При этом, между столиками нужно обеспечивать дистанцию ​​минимум 2 метра.

При таких условиях, многие кафе, расположенные в исторической части города с ее узкими улочками, не могли бы выставить на летнюю площадку больше нескольких столов. Именно этим обусловлено ​​предложение мэрии Вильнюса.

"Площади и улицы к вашим услугам - прилегающие кафе могут в этом сезоне бесплатно разместить там свои столики и, таким образом, работать во время карантина", - заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

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По его словам, общественная безопасность остается для города безоговорочным приоритетом, но такая мера позволит учреждениям быстрее "восстановить работу, сохранить рабочие места и оставлять Вильнюс живым".

На предложение мэрии согласились уже более 160 ресторанов. Сейчас им предложили 18 общественных пространств города, в дальнейшем этот список будут расширять.

С начала эпидемии, в Литве зарегистрировали 1344 подтвержденных случая коронавируса, 44 больных умерли.