Литва вводить кримінальну відповідальність за порушення самоізоляції 

У вівторок литовський Сейм схвалив поправки до закону, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення правил самоізоляції - можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Люди, яких поінформували про підтверджене інфекційне захворювання і необхідні захисні заходи, але які продовжують підтримувати контакти з іншими людьми, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

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Людині з підтвердженим COVID-19, яка порушує правила самоізоляції і карантину, загрожує до року в'язниці.

Один депутат утримався під час голосування за рішення, 70 проголосували "за". Ніхто не виступив "проти". Парламентська опозиція бойкотувала голосування, заявивши, що буде складно висунути звинувачення через формулювання поправок.

Президент Литви Гітанас Науседа все ще має затвердити законопроєкт.

Нагадаємо, у Литві з 27 квітня відкрилися вуличні кафе, перукарні і музеї.

Литва також готується відновити авіасполучення в середині травня.