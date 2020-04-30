Угорщина заборонила масові заходи до 15 серпня, школи закриті до кінця травня

Уряд Угорщини оголосив про послаблення обмежень в зв'язку з початком другої фази боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Portfolio.hu.

Представник уряду Угорщини Гергей Гуйяш оголосив, що епідемія сповільнилась і уряд може перейти до другої фази і поступового відновлення звичного життя.

Обмеження на вихід з дому тепер залишаться лише для мешканців столиці, оскільки 70% активних випадків коронавірусу і смертей від нього припадає саме на Будапешт.

Школи залишатимуться закритими до кінця травня. Також до 15 серпня заборонене проведення масових заходів за участі більше ніж 500 людей.

Водночас з 4 травня відновиться робота всіх магазинів зі збереженням часових рамок (з 9.00 до 12.00) для людей літнього віку. Послуги можуть надаватися без обмежень. Також зможуть відкритися музеї просто неба, зоопарки.

З цього ж дня відкриються літні майданчики і тераси ресторанів та кафе, дозволять професійну і аматорську спортивну діяльність.

Нагадаємо, 30 березня парламент Угорщини надав уряду Віктора Орбана для управління надзвичайною ситуацією через коронавірус.

Це рішення викликало жорстку критику у країнах ЄС. Зокрема, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що впроваджені членами ЄС надзвичайні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу не повинні бути безстроковими.