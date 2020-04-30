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ПАРЄ готується відновити роботу в онлайн-режимі, із небезпеками для України

Четвер, 30 квітня 2020, 13:44

Парламентська асамблея Ради Європи в четвер може ухвалити рішення про те, щоби відновити свою роботу і провести літню сесію.

Про це свідчать джерела Європейської правди в кількох делегаціях.

Питання відновлення роботи асамблеї, зупиненої через пандемію коронавірусу, буде обговорюватися на засіданні Постійного комітету ПАРЄ – органу, який у міжсесійний період має право ухвалювати рішення тієї ж ваги, як і рішення всієї асамблеї.

Попри попередні офіційні заяви секретаріату ПАРЄ, Постком вирішив не обмежуватися лише процедурними питаннями та має намір ухвалити також кілька змістовних рішень – у тому числі, затвердити порядок денний літньої сесії 22-26 червня.

При цьому, оскільки можливість проведення сесії у Страсбурзі є під питанням, буде обговорюватися можливість "віртуальної сесії" в онлайн-режимі, що, імовірно, потребуватиме внесення змін до регламенту.

Рішення не ухвалене, хоч і вважається цілком імовірним.

Зважаючи на те, що онлайн-сесія обмежує можливості переконувати інших депутатів і посилює потужних гравців, на кшталт Росії, рішення про перехід до віртуальної роботи несе певні загрози для України.

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ПАРЄ
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