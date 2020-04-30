Словаччина може прискорити послаблення карантину та відкрити більшість магазинів вже наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оголосив прем’єр країни Ігор Матович.

Прем’єр-міністр Словачини Ігор Матович оголосив, що країна може прискорити послаблення карантинних обмежень у зв’язку з покращенням ситуації.

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Невеликі магазини, ринки та ресторани, що продають страви "на виніс" змогли відкритися ще минулого тижня.

Зараз розглядають можливість дозволити відновити роботу усім магазинам, окрім великих торгових центрів. Остаточне рішення має прийняти група експертів-епідеміологів у понеділок.

"Коли я спілкувався з експертами сьогодні, вони сказали, що готові переглядати етапи відкриття економіки, якщо цифри залишатимуться настільки ж позитивними, як зараз", - зазначив Ігор Матович.

Водночас, додав він, після послаблення обмежень будуть пильно стежити за розвитком ситуації, щоб не допустити нового спалаху.

Нагадаємо, уряд Словаччини розробив чотирьохетапний план послаблення карантинних заходів.

За планом, другий етап послаблення обмежень має початися 6 травня: відновлять роботу перукарні, манікюрні салони, служби таксі. Також планують дозволити церковні служби за участі вірян, але із заходами безпеки.

Як зазначає Reuters, Словаччина має значно менше підтверджених випадків коронавірусу, ніж її сусіди, та один з найнижчих показників смертності від коронавірусу на душу населення.

Кількість активних випадків в країні досягла піку 22 квітня – 1022 хворих, і відтоді поступово знижується. Станом на 29 квітня, в країні залишалося 849 хворих на Covid-19. За минулу добу виявили лише 5 нових випадків, одужали 40 пацієнтів.

З початку епідемії в країні зареєстрували 1396 підтверджених випадків коронавірусу, 23 хворих померли.