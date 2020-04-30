Словакия может ускорить ослабление карантина и открыть большинство магазинов уже на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом объявил премьер страны Игорь Матович.

Матович объявил, что страна может ускорить ослабление карантина в связи с улучшением ситуации.

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Небольшие магазины, рынки и рестораны, продающие блюда навынос, смогли открыться еще на прошлой неделе.

Сейчас рассматривают возможность разрешить возобновить работу всем магазинам, кроме крупных торговых центров. Окончательное решение должна принять группа экспертов-эпидемиологов в понедельник.

"Когда я общался с экспертами сегодня, они сказали, что готовы пересматривать этапы открытия экономики, если цифры будут оставаться столь же положительными, как сейчас", - отметил Игорь Матович.

В то же время, добавил он, после ослабления ограничений будут пристально следить за развитием ситуации, чтобы не допустить новой вспышки.

Напомним, правительство Словакии разработало четырехэтапный план ослабления карантинных мер.

По плану, второй этап ослабления ограничений должен начаться 6 мая: возобновят работу парикмахерские, маникюрные салоны, службы такси. Также планируют разрешить церковные службы с участием верующих, но с мерами безопасности.

Как отмечает Reuters, Словакия имеет гораздо меньше подтвержденных случаев коронавируса, чем ее соседи, и один из самых низких показателей смертности от коронавируса на душу населения.

Количество активных случаев в стране достигло пика 22 апреля - 1022 больных, и с тех пор постепенно снижается. По состоянию на 29 апреля, в стране оставалось 849 больных COVID-19. За минувшие сутки обнаружили только 5 новых случаев, выздоровели 40 пациентов.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 1396 подтвержденных случаев коронавируса, 23 больных умерли.