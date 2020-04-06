Коронавірус у Туреччині: кількість підтверджених випадків перевищила 30 тисяч
Кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у Туреччині перевищила 30 тисяч.
Як пише "Європейська правда" із посиланням на Turkish Minute, про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.
Станом на 6 квітня, у країні зареєстровано 30 217 підтверджених випадків коронавірусу, з них 3148 – за останні 24 години.
За добу від Covid-19 померли 75 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих до 649.
У відділах інтенсивної терапії перебувають 1415 хворих, з них 935 підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.
За словами міністра, з неділі із лікарень виписали 284 пацієнтів, які одужали від Covid-19. Загалом з початку епідемії в країні одужали вже 1326 хворих.
Від початку епідемії, тести на коронавірус у Туреччині здали майже 203 тисячі людей.
"Найближчим часом ми плануємо вийти на цифру 30 тисяч тестів за день", - зазначив Фахреттін Коджа.
Нагадаємо, з 4 квітня у Туреччині заборонили людям віком до 20 років виходити з дому без нагальної потреби. Раніше комендантська година була введена для людей старше 65 років.
Також оголосили 15-денну заборону на в'їзд або виїзд транспортних засобів з 31 провінції, у тому числі зі Стамбула. У громадські місця дозволено виходити лише у масках.