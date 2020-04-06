Коронавирус в Турции: число подтвержденных случаев превысило 30 тысяч

Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Турции превысило 30 тысяч.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute, об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По состоянию на 6 апреля, в стране зарегистрировано 30 217 подтвержденных случаев коронавируса, из них 3148 – за последние 24 часа.

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За сутки от Covid-19 умерли 75 больных, общее количество погибших достигло до 649.

В отделах интенсивной терапии находятся 1415 больных, из них 935 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По словам министра, с воскресенья из больниц выписали 284 пациентов, выздоровевших от Covid-19. Всего с начала эпидемии в стране выздоровели уже 1326 больных.

С начала эпидемии, тесты на коронавирус в Турции сдали почти 203 тысячи человек.

"В ближайшее время мы планируем выйти на цифру 30 000 тестов в день", - отметил Фахреттин Коджа.

Напомним, с 4 апреля в Турции запретили людям в возрасте до 20 лет выходить из дома без крайней необходимости. Ранее комендантский час был введен для людей старше 65 лет.

Также объявили 15-дневный запрет на въезд или выезд транспортных средств с 31 провинции, в том числе из Стамбула. В общественные места разрешено выходить только в масках.