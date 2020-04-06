Коронавирус в Турции: число подтвержденных случаев превысило 30 тысяч
Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Турции превысило 30 тысяч.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute, об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
По состоянию на 6 апреля, в стране зарегистрировано 30 217 подтвержденных случаев коронавируса, из них 3148 – за последние 24 часа.
За сутки от Covid-19 умерли 75 больных, общее количество погибших достигло до 649.
В отделах интенсивной терапии находятся 1415 больных, из них 935 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По словам министра, с воскресенья из больниц выписали 284 пациентов, выздоровевших от Covid-19. Всего с начала эпидемии в стране выздоровели уже 1326 больных.
С начала эпидемии, тесты на коронавирус в Турции сдали почти 203 тысячи человек.
"В ближайшее время мы планируем выйти на цифру 30 000 тестов в день", - отметил Фахреттин Коджа.
Напомним, с 4 апреля в Турции запретили людям в возрасте до 20 лет выходить из дома без крайней необходимости. Ранее комендантский час был введен для людей старше 65 лет.
Также объявили 15-дневный запрет на въезд или выезд транспортных средств с 31 провинции, в том числе из Стамбула. В общественные места разрешено выходить только в масках.