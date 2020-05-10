Microsoft інвестує $1,5 млрд у будівництво дата-центру в Італії

Американський гігант Microsoft оголосила про інвестиційний план обсягом 1,5 мільярди доларів для прискорення цифрової трансформації в Італії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні на сторінці компанії.

Компанія Microsoft оголосила про інвестиційний план обсягом 1,5 мільярди доларів для прискорення цифрової трансформації в Італії. Це 5-річний план під назвою "Амбіція Італія. Цифровий перезапуск" ("Ambizione Italia #DigitalRestart"), що ґрунтується на стратегічній ініціативі "Амбіція Італія", створеній у 2018 році.

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Він передбачає інвестиції у хмарні сервіси, зокрема, побудову першого центру обробки даних у Мілані, що надаватиме підприємствам доступ до хмарних сервісів компанії з їхніми різноманітними можливостями, а також – програми з навчання навичок у сфері цифрових технологій і підвищення кваліфікації.

Зокрема, Microsoft розширить партнерство з поштою Італії (Poste Italiane) та пропонуватиме програми цифрового навчання для підприємств малого та середнього бізнесу, надаючи їм також доступ до хабів штучного інтелекту.

"Це ще раз засвідчує, що Італія може бути хабом, що приваблює інвестиції, інновації та розвиток. План ‘Ambizione Italia #DigitalRestart’ допоможе прискорити цифрову трансформацію нашої країни. Ініціатива Microsoft з її хмарними сервісами та "розумними" технологіями для малого й середнього бізнесу допоможе Італії швидше рухатися у цьому напрямку. Новий Альянс стійкості (Sustainability Alliance), який просуває Microsoft, також важливий для нашого національного Нового зеленого курсу", - зазначив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

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Нагадаємо, минулого тижня Microsoft анонсувала також інвестицію 1 мільярда доларів у Польщу – для побудови найбільшого у Центральній та Східній Європі центру обробки даних, що стане найбільшою ІТ-інвестицією в історії країни.

Центр обробки даних буде побудовано у Варшаві чи поблизу міста. Microsoft виділить гроші не лише на будівництво та інфраструктуру, а й на навчання програмістів, інженерів, архітекторів.