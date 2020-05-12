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Британці цього літа навряд чи зможуть відпочити за кордоном – глава МОЗ

Вівторок, 12 травня 2020, 14:23

За словами міністра охорони здоров'я Британії Метта Хенкока, цього літа громадяни навряд чи зможуть поїхати у відпустки за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На питання, чи "скасовується літо", Хенкок заявив: "Я думаю, що це, швидше за все, так і буде".

"Ми ще не прийняли остаточного рішення з цього питання, але ясно, що ми будемо прагнути відновити певну роботу у сфері гостинності, з початку липня, якщо ми будемо продовжувати успішно боротися з поширенням цього вірусу" - сказав він.

Водночас міністр наголосив на тому, що заходи соціального дистанціювання діятимуть і надалі.

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"Висновок полягає в тому, що малоймовірно, що великі міжнародні мандрівки будуть можливі цього літа. Я просто думаю, що це реальність життя" – додав Хенкок.

Як повідомлялося, загальна кількість померлих у зв’язку з коронавірусом у Британії досягла 32 065 осіб. 

У неділю прем’єр Британії Борис Джонсон розкрив перші деталі послаблення карантинних обмежень в Англії, що мають початися у середу.

З 13 травня людям збираються дозволити виходити на вулицю без обмежень у часі – для фізичних тренувань, відпочинку у парках та спортивних ігор.

Працівники, які за характером роботи не можуть працювати з дому, зможуть повернутися на роботу. Але решту просять і далі працювати дистанційно.

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