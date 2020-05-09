Британія планує ввести 14-денний карантин для прибулих авіарейсами
Британія планує запровадити двотижневий карантин для мандрівників, що прибувають в країну авіарейсами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Британські авіакомпанії заявляють, що їм було повідомлено про намір уряду ввести 14-денний карантин для тих, хто прибув до Великої Британії з будь-якої країни, крім Ірландії.
Очікується, що нове обмеження набуде чинності наприкінці цього місяця. Людям, які приїжджають до Британії, доведеться самоізолюватись у приватному місці проживання.
Джерела в уряді і авіаційному секторі зазначають, що мандрівникам, вочевидь, доведеться повідомити адресу своєї самоізоляції після прибуття на кордон.
Поки не ясно, як довго будуть діяти обмеження, і чи зможуть не громадяни Британії відбувати ізоляцію в орендованому приватному житлі.
Також поки незрозуміло, чи є в уряду плани відправляти на самоізоляцію людей, які прибувають до Великої Британії за допомогою інших видів транспорту.
Аеропорти Великої Британії припустили, що 14-денний карантин "матиме не тільки руйнівний вплив на авіаційну галузь Великої Британії, але й на всю економіку".
Очікується, що 10 травня прем’єр-міністр Борис Джонсон представить план поступового ослаблення карантинних заходів.
Велика Британія була під жорстким карантином протягом семи тижнів та станом на 8 травня зареєструвала 31 241 смерть від коронавірусу - найбільше в Європі.