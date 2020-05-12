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Британцы этим летом вряд ли смогут отдохнуть за границей - глава Минздрава

Вторник, 12 мая 2020, 14:23

По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, этим летом граждане вряд ли смогут поехать в отпуск за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На вопрос, "отменяется ли лето", Хэнкок заявил: "Я думаю, что это, скорее всего, так и будет".

"Мы еще не приняли окончательного решения по этому вопросу, но ясно, что мы будем стремиться восстановить определенную работу в сфере гостеприимства с начала июля, если мы будем продолжать успешно бороться с распространением этого вируса", - сказал он.

В то же время министр отметил, что меры социального дистанцирования будут действовать и в дальнейшем.

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"Вывод заключается в том, что маловероятно, что крупные международные путешествия будут возможны этим летом. Я просто думаю, что это реальность жизни", - добавил Хэнкок.

Как сообщалось, общее количество умерших в связи с коронавирусом в Британии достигло 32 065 человек.

В воскресенье премьер Великобритании Борис Джонсон раскрыл первые детали ослабления карантина в Англии, которые должны начаться в среду.

С 13 мая людям собираются позволить выходить на улицу без ограничений во времени - для физических тренировок, отдыха в парках и спортивных игр.

Люди, которые по характеру работы не могут работать из дома, смогут вернуться на работу. Но остальных просят и дальше работать дистанционно.

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