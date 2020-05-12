Британцы этим летом вряд ли смогут отдохнуть за границей - глава Минздрава
По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, этим летом граждане вряд ли смогут поехать в отпуск за границу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
На вопрос, "отменяется ли лето", Хэнкок заявил: "Я думаю, что это, скорее всего, так и будет".
"Мы еще не приняли окончательного решения по этому вопросу, но ясно, что мы будем стремиться восстановить определенную работу в сфере гостеприимства с начала июля, если мы будем продолжать успешно бороться с распространением этого вируса", - сказал он.
В то же время министр отметил, что меры социального дистанцирования будут действовать и в дальнейшем.
"Вывод заключается в том, что маловероятно, что крупные международные путешествия будут возможны этим летом. Я просто думаю, что это реальность жизни", - добавил Хэнкок.
Как сообщалось, общее количество умерших в связи с коронавирусом в Британии достигло 32 065 человек.
В воскресенье премьер Великобритании Борис Джонсон раскрыл первые детали ослабления карантина в Англии, которые должны начаться в среду.
С 13 мая людям собираются позволить выходить на улицу без ограничений во времени - для физических тренировок, отдыха в парках и спортивных игр.
Люди, которые по характеру работы не могут работать из дома, смогут вернуться на работу. Но остальных просят и дальше работать дистанционно.