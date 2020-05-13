Уряд відновлює роботу пішохідного пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею

Україна відновить роботу пішохідного пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.

Відповідну постанову прийняли на засіданні уряду, повідомляє "Європейська правда".

Як заявив глава МВС Арсен Аваков, у зв'язку з послабленням карантину виникла необхідність і у відновленні роботи пункту пропуску для українців і іноземців.

Втім, точної дати відновлення роботи пункту пропуску ще немає, рішення про його відкриття набуде чинності з дня опублікування постанови.

"Це єдиний пункт пропуску на польській ділянці кордону, який обладнаний для пішого сполучення. Однак чи діятиме там піше сполучення, можна буде говорити тільки після опублікування рішення уряду і з урахуванням домовленостей, які будуть на той момент із польською стороною" - сказав речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

Минулого тижня на порталі українського Кабміну з’явилося повідомлення про те, що уряд 6 травня прийняв рішення, яким відновлюється робота пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Рава-Руська" та, для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт", які були тимчасово закриті у зв’язку з пандемією.

Після цього у Польщі заявили, що прикордонний пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" залишається надалі закритим, оскільки польська сторона не отримувала від України запиту щодо його відкриття. У Мінінфраструктури пояснили, що надішлють такий запит одразу після публікації урядового рішення.