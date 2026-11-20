Глава Міністерства закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що його країна хоче вислати російського військового аташе.

Про це він сказав у п’ятницю, 20 листопада, передає DR, пише "Європейська правда".

Расмуссен заявив, що Данія хоче надіслати Росії дуже рішучий сигнал, виславши російського військового аташе.

"Ми даємо чітко зрозуміти, що бачимо вас наскрізь. Досить уже, і це триває вже давно. Найсильніша відповідь, яку може дати Данія, – це тверда позиція та підтримка України. Ми маємо намір і надалі дотримуватися цього курсу", – наголосив він.

Глава МЗС Данії також зазначив, що країна не буде висилати всіх російських дипломатів тому, що з огляду на поточну ситуацію, "нам потрібно мати можливість спілкуватися з російським урядом".

Це відбувається на тлі того, як данська поліція запобігла ймовірному замаху на українського репера Kyivstoner (справжнє ім’я – Альберт Васильєв), який мав виступити в Данії з концертом 25 вересня.

У серпні стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) у співпраці з поліцією затримали росіянина, який за вказівкою російських розвідувальних служб готував вбивство громадянина США та України.

ЗМІ тоді повідомили, що жертвою російського кілера в Польщі мав стати репер Kyivstoner.