Президент Володимир Зеленський відреагував на слова свого американського візаві Дональда Трампа, який назвав очільника Кремля Владіміра Путіна "другом".

Про це він сказав у коментарі CNN, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 20 листопада, у Зеленського запитали, чи не є цей коментар Трампа "фактично дозволом для Путіна продовжувати напад на Україну".

"Якщо ви говорите про Путіна… ніби він друг… звичайно, він не відчуває, що є вбивцею, він не відчуває достатнього тиску. Він відчуває, що може продовжувати", – відповів український президент.

У цьому контексті він наголосив, що Путін хоче "повністю знищити" Україну.

"Звісно, як називати Путіна – це справа президента Трампа… Для нас він – ворог, і, звісно, для нас він – вбивця. І я думаю, що здебільшого для людей у світі він – вбивця, бо він вбиває", – акцентував він.

Водночас Зеленський висловив переконання, що адміністрація Трампа залишається найкращим посередником у переговорах між Києвом і Москвою.

"США є, мабуть, для всіх найсильнішим посередником, якого ми можемо мати, бо я не бачу, щоб Путін міг прислухатися до когось іншого. Я вважаю, що Путін готовий прислухатися до США та Китаю. Ми не бачимо з боку Китаю бажання брати участь у цьому процесі. А США, ймовірно, мають потужні важелі впливу на Путіна", – додав він.

Нагадаємо, 19 листопада перед початком зустрічі у Китаї Трамп увійшов до зали у Шеньчжені у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента. Заходячи у залу, Трамп усміхнувся і сказав, вказавши на Путіна: "Хто він? Він мій друг". Опісля Трамп потиснув руку Путіну.

Така дія Трампа спричинила критику серед політиків. Зокрема старша членкиня Комітету Сенату з питань міжнародних відносин, демократка Джин Шахін заявила, що "друг" президента Трампа – це кровожерливий воєнний злочинець".

А глава МЗС Польщі заявив, що теплий прийом американським президентом глави Кремля у Китаї "викликає занепокоєння".

Писали, що Єврокомісія не хоче коментувати заяви про дружбу між політиками, проте підтримує зусилля щодо завершення загарбницької війни Росії проти України.