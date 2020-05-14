В Финляндии во время карантина стремительно возросло потребление алкоголя

Продажи алкогольных напитков в Финляндии в апреле выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Финская национальная монополия розничной торговли алкогольными напитками, Alko, сообщила, что продажи розового вина выросли на 40% в апреле, а красного и белого на 35% и 28% соответственно.

Статистические данные показывают, что закрытие из-за карантина баров, ресторанов, кафе и ночных клубов, которое продлится до 31 мая, не уменьшило потребление алкоголя.

В целом покупатели сейчас ищут товары в интернете, а апрельские онлайн-продажи выросли на 110% по сравнению с прошлым годом.

В ЕС, Норвегии и Швейцарии люди в возрасте 15 лет и старше потребляют в среднем 11,3 литра алкоголя в год, согласно отчету ВОЗ, опубликованным прошлой осенью.

Немцы, чехи и литовцы были крупнейшими потребителями с более чем 13 литров в год. В Финляндии средний показатель немного снизился - до 10 литров в год.