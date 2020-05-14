Ісландія планує відкритись для туристів з 15 червня

Уряд Ісландії заявив про наміри відкрити країну для туристів з 15 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iceland Monitor.

Туристам і ісландцям, які повертаються в країну, пропонуватимуть на вибір три варіанти: пройти 14-денний карантин, пройти тест на коронавірус в аеропорту Кефлавік чи надати сертифікат з результатами перевірки на коронавірус.

У разі проходження тесту в аеропорту (поки неясно, хто буде платити за нього: турист чи держава) турист зможе оселитися в своєму готелі, куди йому надійдуть результати тесту. Також туриста зобов'яжуть завантажити мобільний додаток, за яким можна буде відстежити його місцеперебування.

Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якубсдоттір заявила, що країна відкриється для туризму тільки якщо ситуація з послабленням коронавірусних обмежень розвиватиметься за планом.

За словами прем'єр-міністра, головною проблемою для мандрівників стане дорога: багато авіакомпаній припинили польоти і планують відновити їх не раніше липня. Поки в Ісландію можна потрапити з Бостона, Лондона і Стокгольма.

В Ісландії був зафіксований 1801 випадок коронавірусу, при цьому протягом останнього тижня нових заражень не фіксують.Тестування пройшло вже 15% населення країни.