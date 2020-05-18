Ірландія вперше пом'якшила карантин: відкрилися магазини і садові центри

Ірландія почала скасовувати деякі карантинні обмеження, запроваджені для запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Irish Times.

З понеділка відновили роботу деякі магазини і садові центри. Вони працюють з обмеженнями на кількість відвідувачів. Крім того, особам до 16 років взагалі заборонено відвідувати магазини.

Також дозволено працювати точкам роздрібної торгівлі на вулиці і відкрилися спортивні споруди просто неба.

Людям також дозволено зустрічатися в невеликих групах на публіці вперше за два місяці.

Міністр охорони здоров’я Саймон Гарріс попередив громадян, що вони стикаються з "найбільшим національним випробуванням на даний момент", і зазначив, що "ми повинні знайти спосіб жити з цим вірусом. Вакцини немає, ефективного лікування немає".

Він закликав не їздити в магазини тільки тому, що вони відкриті, а лише у разі необхідності.

В Ірландії з початку епідемії підтверджено 24112 випадків коронавірусу і 1543 смерті серед інфікованих.