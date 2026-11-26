Троє людей загинули внаслідок затоплення рибальського судна біля узбережжя Ісландії.

Про це повідомляє RÚV, пише "Європейська правда".

За словами прем'єр-міністерки Ісландії Кріструн Фростадоттір, судно потрапило в біду і затонуло в умовах високих хвиль та сильного вітру в середу ввечері приблизно за 60 морських миль (111 кілометрів) від східного узбережжя країни.

Екіпаж одягнув рятувальні костюми та покинув судно. Спочатку повідомлялось, що всі 17 членів екіпажу були врятовані вертольотом після кількох годин перебування у воді. Однак згодом стало відомо, що троє людей загинули.

"Ситуація на початку вечора була настільки драматичною, що було незрозуміло, чи виживе взагалі хтось", – заявила Фростадоттір.

Причина затоплення судна поки що залишається нез’ясованою.

Також повідомляли, що вранці 26 листопада біля узбережжя острова Ібіца затонуло судно, яке перевозило близько 7 тисяч метричних тонн дизельного палива; внаслідок цього загинула людина.

Уряд Іспанії у четвер активував 2-й рівень надзвичайної ситуації Національного морського плану через загрозу витоку дизельного палива з танкера, який затонув біля узбережжя Ібіци.