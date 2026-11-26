Британія отримає права на консультації "за швейцарським зразком" щодо законодавства Європейського Союзу, але не матиме повноважень щодо прийняття рішень.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Подробиці угод між Британією та ЄС у сфері агропродовольства та торгівлі квотами на викиди були викладені в юридичних документах, опублікованих у четвер напередодні внесення до британського парламенту законодавчого акту, який використовується для імплементації цих угод.

Угода про агропродовольчу галузь передбачатиме приведення Великобританії у відповідність до більшості санітарних та фітосанітарних правил ЄС, що усуне необхідність у дорогих прикордонних контролях. Угода про систему торгівлі викидами знову об’єднає ринки викидів Великобританії та ЄС, захистивши підприємства обох сторін від сплати податків на викиди.

Обидві угоди дають Великій Британії право брати участь у консультаціях щодо відповідних законодавчих пропозицій ЄС та висловлювати свою думку під час процесу їх розробки, зокрема через експертні обговорення та засідання комітетів. Однак Велика Британія не матиме права голосу чи офіційної ролі в процесі прийняття рішень ЄС.

Французькі перемовники спочатку чинили опір консультативним повноваженням, передбаченим у угодах, але зрештою поступилися напередодні саміту ЄС-Велика Британія, який пройшов 20 листопада у Брюсселі.

Ця модель відрізняється від "Віндзорської угоди" – домовленості між Великою Британією та ЄС, що регулює рух товарів між Великою Британією та Північною Ірландією, де Північна Ірландія не має права голосу щодо законодавства, яке застосовується за замовчуванням.

Раніше повідомляли, що Велика Британія може бути включена до запропонованої Європейським Союзом схеми захисту автомобілебудування в Європі без необхідності введення імпортних мит на китайські електромобілі.

Нагадаємо, на саміті 20 листопада у Брюсселі Європейський Союз та Велика Британія погодили план дій щодо незаконної міграції, спільні економічні й оборонні ініціативи та участь британської молоді у програмі Erasmus+.