У четвер увечері, 26 листопада, у Румунії піднімали винищувачі розіслали мешканцям одного з повітів повідомлення про загрозу через загрозу дронів з території України.

Про це пише Digi24, інформує "Європейська правда".

Повідомлення RO-Alert надіслали для північної частини повіту Тулча, попереджаючи населення про можливість вторгнення дронів у румунський повітряний простір.

"Радари MApN виявили повітряну ціль на схід від міста Вилкове, Україна. Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, які перебували в повітрі для проведення навчального польоту, були спрямовані в цей район для моніторингу ситуації", – повідомили у міністерстві національної оборони Румунії.

Жодних вторгнень у румунський повітряний простір не було. Повітряну тривогу для повіту Тулча скасували через пів години.

Раніше президент Румунії Нікушор Дан заявив, що участь НАТО у збиванні російських ракет та дронів над Україною "означала б приєднання до воєнних дій". Це він сказав у відповідь на пропозицію Польщі щодо збиття НАТО російських дронів і ракет над Україною.