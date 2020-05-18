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Туреччина веде переговори про відновлення туризму з 70 країнами

Понеділок, 18 травня 2020, 18:51

Туреччина почала переговори щодо відновлення туризму з 70 країнами, щоб проінформувати їх про інфраструктуру охорони здоров'я країни у зв'язку з пандемією.

Про це заявив міністр культури і туризму Туреччини  Мехмет Нурі Ерсой 18 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Міністерство культури і туризму країни запустило проєкт "сертифікація здорового туризму" для забезпечення виконання високих санітарних і гігієнічних стандартів в авіакомпаніях, аеропортах та інших транспортних об'єктах, місцях розміщення і харчування.

"Туреччина діє відповідально у всіх цих процесах, не тільки для здоров'я наших громадян, а й для своїх гостей, щоб забезпечити їм спокійний відпочинок", - зазначив Ерсой.

Країна направила листи про наміри в ті 70 країн, які в останні роки найбільше віддають перевагу Туреччині в якості туристичного напрямку, включаючи Німеччину, Британію, Нідерланди, Бельгію, Японію, Росію і Чехію.

У листах містить інформація щодо стану здоров'я і безпеки пасажирів і працівників, заходи, що вживаються в установах і на транспорті, переліки і можливості медичних установ провінційного і районного рівня, додав міністр.

Туреччина планує відновити внутрішній туризм вже з 28 травня.

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