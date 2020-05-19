Ясько: Розмови про включення ОРДЛО у перемовини ускладнюють позицію України у ПАРЄ

Україні стає важче протидіяти російській пропаганді на міжнародній арені, зокрема, у Парламентській асамблеї Ради Європи, через розмови про включення у Мінські перемовини щодо Донбасу представників окремих районів Донецької і Луганської областей.

Як це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ, про це заявила голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько.

"Нам потрібно постійно казати про те, що ніяких терористів ніхто не буде включати, що нам потрібні справжні представники Донецької і Луганської "республік". Але тут виникає багато небезпек: я не до кінця розумію, що означає "включити справжніх представників Луганська і Донецька", - зазначила депутат.

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Вона додала, що це питання створює багато юритичних та політичних ризиків.

"Боротися за наші національні інтереси стає дедалі складніше", - наголосила голова делегації України у ПАРЄ.

За її словами, багато людей у комітетах ПАРЄ або проросійські, або повірили пропаганді РФ, або "просто не володіють якоюсь інформацією", і російські наративи "підживлюються в ПАРЄ через ті новини, які в нас є в Мінську".

"Щоразу, коли в мене є якась розмова, формальна, неформальна, по лінії ПАРЄ чи по лінії міжпарламентського діалогу двосторонніх відносин, завжди це питання порушується, завжди цікавляться, що буде з Мінськом процесом, якщо буде створений якийсь орган, який виконуватиме посередницькі функції між Україною і Донбасом. Зараз усе-таки питання консультативної ради не є більше таким актуальним", - зазначила Єлизавета Ясько.

Нагадаємо, у січні 2020 року ПАРЄ проголосувала за повернення повноважень Росії в Асамблеї. Усі правки України відхилили. Детальніше про це читайте у публікації ПАРЄ "під Коксом": чому Росію вивели з-під санкцій та навіщо Україні лишатися у Страсбурзі.