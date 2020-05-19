Ясько: Разговоры о включении ОРДЛО в переговоры усложняют позицию Украины в ПАСЕ

Украине становится сложнее противодействовать российской пропаганде на международной арене, в частности, в Парламентской ассамблее Совета Европы, из-за разговоров о включении в Минские переговоры по Донбассу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"Нам нужно постоянно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители Донецкой и Луганской "республик". Но здесь возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит "включить настоящих представителей Луганска и Донецка", - отметила депутат.

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Она добавила, что этот вопрос создает много юридических и политических рисков.

"Бороться за наши национальные интересы становится все сложнее", - подчеркнула глава делегации Украины в ПАСЕ.

По ее словам, многие в комитетах ПАСЕ - или пророссийские, или поверили пропаганде РФ, или "просто не владеют какой-то информацией", и российские нарративы "подпитываются в ПАСЕ из-за тех новостей, которые у нас есть в Минске".

"Каждый раз, когда у меня происходит какой-то разговор, формальный или неформальный, по линии ПАСЕ или по линии межпарламентского диалога двусторонних отношений, всегда этот вопрос поднимается, всегда интересуются, что будет с Минском процессом, если будет создан какой-то орган, который будет выполнять посреднические функции между Украиной и Донбассом. Сейчас все-таки вопрос консультативного совета не является больше таким актуальным", - отметила Елизавета Ясько.

Напомним, в январе 2020 года ПАСЕ проголосовала за возвращение полномочий России в Ассамблее. Все правки Украины отклонили. Подробнее об этом читайте в публикации "ПАСЕ "под Коксом": почему Россию вывели из-под санкций и зачем Украине оставаться в Страсбурге".