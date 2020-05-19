У Франції сподіваються почати ослаблення прикордонних обмежень з середини червня

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що країна сподівається почати ослаблення своїх прикордонних обмежень з країнами ЄС з середини червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Французькі кордони були закриті для всіх перетинів, крім дійсно необхідних, з початку квітня, і допускаються тільки ті, хто має "вагомі професійні і особисті причини" або жителі Франції, що повертаються додому.

Ле Дріан заявив, що будь-які зміни будуть засновані на взаємній домовленості з сусідами Франції.

"Я думаю, що поступово, починаючи з 15 червня, ми зможемо домогтися загального ослаблення (обмежень), на це я і сподіваюся", - сказав міністр.

Ле Дріан раніше заявив, що з 20 травня, громадянам Франції, які повертаються з-за меж ЄС, буде запропоновано проходити карантин на два тижні, але додав, що це буде "добровільно".

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

13 травня Європейська комісія представила пакет керівних принципів і рекомендацій, щоб допомогти державам-членам поступово зняти обмеження на поїздки.