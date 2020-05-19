Во Франции надеются начать ослабление пограничных ограничений с середины июня

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна надеется начать ослабление своих пограничных ограничений со странами ЕС с середины июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Французские границы были закрыты для всех пересечений, кроме действительно необходимых, с начала апреля, и допускаются только те, кто имеет "веские профессиональные и личные причины" или жители Франции, возвращающиеся домой.

Ле Дриан заявил, что любые изменения будут основаны на взаимной договоренности с соседями Франции.

"Я думаю, что постепенно, начиная с 15 июня, мы сможем добиться общего ослабления (ограничений), по крайней мере, на это я и надеюсь", - сказал министр.

Ле Дриан ранее заявил, что с 20 мая, гражданам Франции, возвращающимся из-за пределов ЕС, будет предложено пройти карантин на две недели, но добавил, что это будет "добровольно".

Напомним, Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.

13 мая Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки.