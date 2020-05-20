Чотири країни ЄС готують альтернативний план відновлення після коронавірусу – ЗМІ

Чотири країни ЄС готують план-альтернативу ініціативі Франції та Німеччини щодо підтримки економіки країн-членів ЄС, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох посадовців ЄС, імена яких не повідомляються.

Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція готують альтернативний план підтримки економіки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу, на противагу ініціативі Еммануеля Макрона та канцлерки Ангели Меркель.

Його мають опублікувати сьогодні близько 15:00 за Брюсселем. Конкретні деталі ще не відомі.

Вчора міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер також заявляв, що "ще залишається переконати інших країн-членів, зокрема чотирьох – Австрію, Данію, Швецію та Нідерланди, і ми не повинні приховувати факту, що це буде складно".

Канцлер Австрії Себастьян Курц своєю чергою заявляв, що його позиція залишається незмінною.

Нагадаємо, у понеділок Франція та Німеччина запропонували створити фонд відновлення у розмірі 500 мільярдів євро, який зможе запропонувати допомогу країнам та регіонам ЄС. Фонд має підтримувати "найбільш постраждалі сектори та регіони" за рахунок коштів бюджету ЄС.

Усі 27 країн ЄС повинні одноголосно схвалити запропоновану програму, щоб вона почала діяти.

Заперечення окремих країн викликає те, що отримувачі коштів не повинні будуть повертати їх ЄС і фонд буде фінансуватися колективно.