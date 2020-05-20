Все менше французів підтримують коронавірусні обмеження

Французи все менше підтримують запроваджені у зв’язку з коронавірусом обмеження.

Такими є результати опитування Odoxa-Dentsu Consulting для Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначають соціологи, послаблення карантину не виправдали очікувань французів, оскільки є надто повільними, а тому призвели до відчуття фрустрації.

Обмеження дружніх посиденьок до 10 осіб, які користувалося підтримкою 79% в опитуванні 14 травня, тепер влаштовує 73% опитаних.

Обмеження поїздок радіусом до 100 кілометрів від дому та збереження барів та ресторанів закритими також сприймається менш добре, ніж минулого тижня.

Інші заходи відверто відкидаються. Це стосується заборони лежати на рушнику на пляжі, проти цього правила виступають 54% французів. Крім того, 61% жителів столичного регіону засуджують закриття парків і скверів у своєму регіоні.

В той же час опитування показало, що 94% французів намагаються ретельно виконувати рекомендації і дотримуватися обмежень.