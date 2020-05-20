Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

МЗС обурене спробами втручання Болгарії у внутрішні справи України

У Держдепі відреагували на натяки Зеленського, що здатні вплинути на вибори у США

Коронавірус в Італії: рівень смертності стабільний, число нових випадків спадає

Епідемія в Іспанії: смертність зросла, але померлих менше 100 четвертий день поспіль






Все менше французів підтримують коронавірусні обмеження

Середа, 20 травня 2020, 20:44

Французи все менше підтримують запроваджені у зв’язку з коронавірусом обмеження.

Такими є результати опитування Odoxa-Dentsu Consulting для Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначають соціологи, послаблення карантину не виправдали очікувань французів, оскільки є надто повільними,  а тому призвели до відчуття фрустрації.

Обмеження дружніх посиденьок до 10 осіб, які користувалося підтримкою  79% в опитуванні 14 травня, тепер влаштовує  73% опитаних.

Обмеження поїздок радіусом до 100 кілометрів від дому та збереження барів та ресторанів закритими також сприймається менш добре, ніж минулого тижня.

Інші заходи відверто відкидаються. Це стосується заборони лежати на рушнику на пляжі, проти цього правила виступають 54% французів. Крім того, 61% жителів столичного регіону засуджують закриття парків і скверів у своєму регіоні.

В той же час опитування показало, що 94% французів намагаються ретельно виконувати рекомендації і дотримуватися обмежень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Франція Карантин
powered by lun.ua