Все меньше французов поддерживают коронавирусные ограничения

Французы все меньше поддерживают введенные в связи с коронавирусом ограничения.

Таковы результаты опроса Odoxa-Dentsu Consulting для Le Figaro.

Как отмечают социологи, ослабление карантина не оправдали ожиданий французов, поскольку являются слишком медленными, а потому привели к ощущению фрустрации.

Ограничения дружеских посиделок до 10 человек, которые пользовалось поддержкой 79% в опросе 14 мая, теперь устраивает 73% опрошенных.

Ограничение поездок радиусом до 100 километров от дома и сохранение баров и ресторанов закрытыми также воспринимается менее хорошо, чем на прошлой неделе.

Другие меры откровенно отвергаются. Это касается запрета лежать на полотенце на пляже: против этого правила выступают 54% французов. Кроме того, 61% жителей столичного региона осуждают закрытие парков и скверов в своем регионе.

В то же время опрос показал, что 94% французов стараются тщательно выполнять рекомендации и соблюдать ограничения.