Парламент Іспанії вп’яте продовжив "коронавірусний" надзвичайний стан
Уряд меншості в Іспанії у середу зумів уп’яте отримати підтримку парламенту на продовження надзвичайного стану через коронавірус ще на два тижні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Надзвичайний стан в Іспанії, де коронавірус забрав понад 27 тисяч життів, триватиме як мінімум до 7 червня.
"Шлях, якими ми йдемо, є єдиним, що може перемогти вірус. Дякую всім членам парламенту, які підтримали надзвичайний стан, оскільки своїм голосом вони врятували тисячі життів", - заявив прем'єр-міністр Педро Санчес у парламенті.
З моменту початку національного карантину 14 березня в Іспанії було підтверджено понад 230 тисяч інфекцій коронавірусу, але кількість нових заражень зменшується.
Санчес стверджує, що Іспанії все ще потрібно утримувати жорсткий контроль над ситуацією з охороною здоров’я у той час, як країна починає послаблювати обмеження та відновлювати економічну діяльність.
Надзвичайний стан дає уряду повноваження обмежувати конституційні права, такі як вільне пересування та зібрання громадян.
Невеликі магазини знову відкрилися у більшій частині Іспанії, але не у важко уражених Мадриді та Барселоні. Подорожі між провінціями залишаються суворо обмеженими.