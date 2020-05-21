В Австрії невідомий поранив ножем п’ятьох людей

В австрійському місті Баден неподалік від Відня невідомий чоловік в ніч на четвер вчинив кілька нападів, поранивши ножем п’ятьох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Kurier.

Напади почалися близько 22.30, у вечір, що передував релігійному святу Вознесіння – в цей день в Австрії вихідний.

Знайдена на одній з міських площ перша постраждала була важко поранена, на місце негайно викликали швидку допомогу і поліцію. За даними ЗМІ, постраждала булла колишньою дівчиною нападника.

Правоохоронці почали переслідування зловмисника, але він встиг поранити біля супермаркету ще трьох осіб, а потім в іншому місці ще одного.

Читайте також Напад з ножем біля Франкфурта: четверо поранених і двоє затриманих

Серед постраждалих, частина з яких отримала важкі травми, є неповнолітні.

Нападника спіймали на приватній території, що оточувала шикарну віллу. У нього теж були ножові поранення, обставини отримання яких поки невідомі.

Наразі його утримують під вартою у медичному відділенні поліції.

Мотиви нападів поки невідомі.